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Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Gözaltına Alındı

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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerinde arama yapıyor.

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerinde polis ekipleri tarafından arama yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerine geldi. İş yerine giren polis ekiplerinin, arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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