Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

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Menajer Ayşe Barım'a 30 Yıl Hapis İstemi

Menajer Ayşe Barım'a 30 Yıl Hapis İstemi
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve suçlamalara göre olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan menajer Ayşe Barım'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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