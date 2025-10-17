Haberler

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Anlaşmalı Boşandı

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Anlaşmalı Boşandı
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Anlaşmalı Boşandı
Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç'tan anlaşmalı olarak boşandı. Mahkemeye sunulan protokole göre taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka ve alacak talebinde bulunmadı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 2 yıl önce evlendiği basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma' davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Boşanmak istiyorum"

Duruşmada hakim, taraflara 'boşanmak istiyor musunuz' şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı 'boşanmak istiyorum' demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti. Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi. - İSTANBUL

