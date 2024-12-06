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Melek İpek'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Onaylandı

Melek İpek'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Onaylandı
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Antalya'da eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in tahliye kararı Yargıtay tarafından oy birliğiyle reddedilerek kesinleşti. Melek İpek, kendisine işkence yaptığı iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldürmüştü.

Antalya'da, eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek'in, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı tahliye kararının taşındığı Yargıtay, temyiz isteminin oy birliğiyle reddine karar verdi.

Döşemealtı ilçesinde, kendisine işkence ettiği gerekçesiyle 7 Ocak 2021 yılında 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle vurarak öldüren Melek İpek (31), mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3'üncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz ise, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince görüşüldü. İstinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Kararın taşındığı Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemlerinin, 5271 sayılı Kanun'un 298/1. maddesi uyarınca, Tebliğname'ye aykırı olarak, oy birliğiyle reddine karar verdi.

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise, Yargıtay'ın verdiği karar dosyasının kendilerinde olduğunu, kararın kesinleştiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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