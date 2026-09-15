Haberler

Meksikalı yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi

Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala’da bir dağa tırmanırken yaptığı canlı yayın sırasında yanardağ patlamasına denk geldi.

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala'da bir dağa tırmanırken yaptığı canlı yayın sırasında yanardağ patlamasına denk geldi.

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Guatemala'da Acatenango Yanardağı'na tırmanırken sosyal medya platformu Kick'te canlı yayın yapan "Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Fuego Yanardağı'nın patladığı anı anbean kayıt altına aldı.

Acatenango ve Fuego ikiz yanardağlar olarak bilinirken, Fuego Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biridir. Acatenango ise şu an uykuda olan sakin bir yanardağdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Cesetler asit dolu varillerde bulunmuştu! Katil tahliye ediliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi

AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü

Arda Güler'den serbest vuruştan enfes gol
Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı

5 aylık aranın ardından denize açıldılar! Rakam gurur verdi
Kahramanmaraş Afşin'de silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İki grup birbirine girdi! Kavganın bilançosu ağır oldu
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

İsim değişikliği için kararını verdi

Antalya'da okul arkadaşını ziyarete giden 65 yaşındaki kadını darp edip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ziyarete gittiği evden bir daha çıkamadı! Cezası belli oldu