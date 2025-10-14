Haberler

Meksika'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 64'e Yükseldi
Güncelleme:
Meksika'da şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e ulaştı, 65 kişi ise hala kayıp. Yaklaşık 100 bin ev selden etkilendi, yardım çalışmaları devam ediyor.

Meksika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Meksika hükümetinden yapılan açıklamada, can kaybının 64'e yükseldiği, 65 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü (CNPC) Laura Velazquez selden en çok Hidalgo ve Veracruz'un etkilendiğini, Veracruz'da 29 ölüm, 18 kayıp, Hidalgo'da 21 ölüm ve 43 kayıp, Puebla'da 13 ölüm ve 4 kayıp, Queretaro'da ise 1 ölüm olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 100 bin ev selden etkilendi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Yağmurun bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu" dedi. Sheinbaum, binlerce askerin 5 eyalette yardım sağlamak için konuşlandırıldığını ve valilerin de desteği koordine etmek için birlikte çalıştığını söyledi. Yaklaşık 100 bin evin selden etkilendiğini aktaran Sheinbaum, nehirlere yakın bazı evlerin yok olduğunu ifade etti.

Meksika ordusu, Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar, toprak kaymaları ve yol kapanmaları nedeniyle ulaşımın kesildiği yerlere hava yoluyla, gıda ve temiz su dağıtarak ortak müdahale çalışmaları yürütüyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
