Meksika'da tren kazası: 13 ölü, 98 yaralı

Güncelleme:
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Sheinbaum, yaralılar için üst düzey yetkililerin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 250 kişiyi taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken 98 kişi yaralandı.

Meksika'da tren yolculuğu faciaya dönüştü. Güneydeki Oaxaca eyaletinde 250 kişiyi taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 98 kişi yaralandı. Meksika Donanması, Nizanda kasabası yakınlarında raydan çıkan trenin dokuz mürettebat üyesi ve 241 yolcu taşıdığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralılardan beşinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Sheinbaum, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımcı olmaları için üst düzey yetkililerin olay yerine gönderildiğini ifade etti.

Meksika Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. - OAXACA

500

