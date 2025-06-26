Meksika'da Vaftizci Yahya'nın Doğumu Bayramı'nda Silahlı Saldırı: 11 Ölü

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Meksika'nın Irapuato kentinde düzenlenen Vaftizci Yahya'nın Doğumu Bayramı eğlencesinde meydana gelen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Ülkenin diğer bölgelerinde de 5 kişi daha öldü.

Meksika'nın orta kesimindeki Irapuato kentinde, Hristiyalıkta önemli bir bayram olan "Vaftizci Yahya'nın Doğumu" dolayısıyla düzenlenen eğlencede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Katolikler tarafından kutlanan "Vaftizci Yahya'nın Doğumu" Bayramı'nda korkunç anlar yaşandı. Ülkenin orta kesiminde yer alan Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato kentinde Hz. Yahya'nın doğumunun kutlandığı eğlencede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 11 kişi hayatını kaybetti. Guanajuato eyaletinin başsavcılık ofisi tarafından yapılan açıklamada, 20 kişinin de silah yaralanmalarıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eyaletin diğer bölgelerinde de 5 kişi öldürüldü

Başsavcılık ofisine göre, Salı günü eyaletin diğer bölgelerinde de 5 kişi öldürüldü.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşananlar çok üzücü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.

Her yıl 24 Haziranda kutlanıyor

"Vaftizci Yahya'nın Doğumu" Bayramı, her yıl 24 Haziranda kutlanan Hristiyanlıkta önemli bir dini bayramdır. Hz. İsa'nın müjdecisi ve vaftizcisi olan Yahya Peygamber'in doğumunu anmak için Katolik, Ortodoks ve bazı Protestan kiliselerinde kutlanır. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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