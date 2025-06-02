Meksika'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 12 Ölü

Meksika'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 12 Ölü
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi de yaralandı. Olayın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bulunan uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken, en az 3 kişi yaralandı.

Meksika'da Guanajuato eyaletinde bir rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı. Yetkililer, eyalete bağlı San Jose Iturbe kasabasında dün sabah çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Guanajuato eyalet savcılığı, olayın nedenini belirlemek üzere uzmanların delil topladığını ve tanıklarla görüştüğünü bildirdi.

Kasaba yetkilileri, "Bağımlılıklarını yenmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullanırken, hayatını kaybedenlerin cenaze masraflarının karşılanacağını açıkladı.

Meksika medyası, yangında ölenlerin rehabilitasyon merkezinde kilitli halde olduklarını iddia etti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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