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Ülkeyi felakete sürükleyen kaza! 12 kişi öldü, orman yangını çıktı

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Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası minibüs yangına sebep oldu.

Meksika'da bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi öldü, minibüsün alev alması orman yangınına yol açtı.

Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırındaki Nuevo Leon eyaletine bağlı Santiago kasabasında bir minibüs uçuruma yuvarlandı. Minibüsün yaklaşık 120 metre yükseklikten düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle minibüsün alev alması orman yangınına yol açtı. Yangını söndürmek için bölgeye helikopter sevk edildi.

ÖN SORUŞTURMAYA GÖRE KAZANIN NEDENİ MEKANİK ARIZA

Santiago Belediye Başkanı David de la Pena, ön soruşturmaya göre kazanın araçtaki mekanik bir arızadan kaynaklandığını söyledi.

Meksika'nın güneydoğusundaki Oaxaca eyaletinde 11 Mart'ta en az 40 yolcu taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkeyi felakete sürükleyen kaza! 12 kişi öldü, orman yangını çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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