Meksika'da turizm tesisinde devrilen ağaç 11 aylık bebeği hayattan kopardı: 12 yaralı var

Meksika'da bir havuzlu turizm tesisinde 10 metrelik ağaç devrildi. Korkunç olayda 11 aylık bir bebek hayatını kaybetti, tesiste bulunan 12 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin başkenti Leon şehri yakınlarındaki yüzme havuzlu bir turistik tesiste meydana gelen olayda 10 metre uzunluğundaki bir okaliptüs ağacı devrildi. Olay sonucu tesiste bulunan 12 kişi yaralanırken, 11 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, içlerinden durumu ağır olan 2 kişiyi ve ağır yaralanan 11 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bebeğin hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

"KİMSENİN KAÇMAYA VAKTİ OLMADI"

Görgü tanıkları olayın aniden geliştiğini belirterek ağaçtan çatırtı sesleri geldiğinde düşeceğini anladıklarını, ancak kimsenin kaçmaya vakti olmadan ağacın aniden devrildiğini ifade etti. Olaya bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer olay üzerine tesisin kapatılarak incelemeye alındığını açıkladı.