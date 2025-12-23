Haberler

Mekke'deki otobüs kazasında yaralanan Emine Dağköy için ambulans uçak talep edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde bir ring otobüsünün Türk umreci kafilesine çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar arasında bulunan Emine Dağköy için Türkiye'den ambulans uçak talep edildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptığı kazada yaralanan Emine Dağköy için Türkiye'den ambulans uçak talep edildi. Yaralılardan Birol Yalçın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı. Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ataşeliğinden yapılan açıklamada, Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Sakaryalı Abidin Dağköy'ün hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Emine Dağköy için Türkiye'den ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı. Yaralılardan Birol Yalçın'ın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
title