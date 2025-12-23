Mekke'deki otobüs kazasında yaralanan Emine Dağköy için ambulans uçak talep edildi

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptığı kazada yaralanan Emine Dağköy için Türkiye'den ambulans uçak talep edildi. Yaralılardan Birol Yalçın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı. Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ataşeliğinden yapılan açıklamada, Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Sakaryalı Abidin Dağköy'ün hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Emine Dağköy için Türkiye'den ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı. Yaralılardan Birol Yalçın'ın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi. - MEKKE