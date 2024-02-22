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Mehmet Özhaseki: Erzincan'daki madenin fay hattına kurulduğunu ilk kez duyuyorum

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Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasının ardından 9 işçinin arama çalışmaları durduruldu. Madenin aktif fay hattı üzerinde kurulduğu iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım.' şeklinde yanıt verdi.

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından haber alınamayan 9 işçiyi arama çalışmaları yeni heyelan riskiyle durdurulurken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen madenin aktif fay hattı üzerinde kurulmasıyla ilgili soruya "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım." dedi.

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Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

Mehmet Özhaseki Erzincan Maden Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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