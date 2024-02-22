Mehmet Özhaseki: Erzincan'daki madenin fay hattına kurulduğunu ilk kez duyuyorum

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından haber alınamayan 9 işçiyi arama çalışmaları yeni heyelan riskiyle durdurulurken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen madenin aktif fay hattı üzerinde kurulmasıyla ilgili soruya "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım." dedi.

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