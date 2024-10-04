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Mehmet Ceyhan, Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Mehmet Ceyhan, Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
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Manisa'da Sarıgöl İlçe Müftülüğü ve Manisa Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Ceyhan, 30 gündür kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı Hatuniye Camiinde kılındı, dualarla defnedildi.

Manisa'da Sarıgöl İlçe Müftülüğü ve Manisa Müftü Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Ceyhan 30 gündür kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müftü Ceyhan Cuma Namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Manisa'da ve İzmir'de müftü yardımcısı olarak görev yapan, 2017-2021 yılları arasında da Sarıgöl İlçe Müftüsü olarak görev yapan Mehmet Ceyhan yaklaşık 30 gündür kanser tedavisi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. 2021-2024 yılları arası Manisa İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan, İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan için Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, müftü yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Mehmet Ceyhan, Kırtık Mezarlığında dualarla defnedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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