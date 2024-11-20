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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında istenen ceza belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 3'er yıldan cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis yapan isimlere yönelik düğmeye basmıştı. Bu kapsamda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Ev hapsi cezası alan Erbil ve Ortaç hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame tamamlandı. Başsavcılık iddianamede Erbil ve Ortaç'ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri ise devam ediyor.

3'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemeye sunulan iddianamede her iki şüphelinin de üst sınırdan yani 3'er yıldan cezalandırılması talep edildi. Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında istenen ceza belli oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAliya:

ya kardeşim bırakın adamları. kimler neler yapıyor. kendi hallerinde insanlar.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıYasef Behar:

3 sene hapis cezası ??? Bunlara erteleme veya denetimli serbestlik gibi bir şey verirler

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Yorum Beğenme1
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