Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy ile gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı.

Medya dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunda gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 kişinin çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Mehmet Akif Ersoy, spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'in uyuşturucu testlerinin sonuçları çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un kanında kokain maddesine rastlandı.

Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin ise test sonuçlarının kokain ve esrar yönünden pozitif çıktığı bildirildi. Spiker Meltem Acet'in ise test sonuçları negatif çıktı.

Ayrıntılar geliyor...