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Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Şişli'de CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay, ofiste bulunan bir başka kadının müdahalesiyle sona ererken, Özcan'ın kadının arkasından hakaret etmeye devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ofis içinde yaşanan olayda, Özcan'ın kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve olayın, orada bulunan başka bir kadının müdahalesiyle son bulduğu görüldü.

ÖFKESİ GEÇMEDİ, HAKARETLER SAVURDU

Ancak şiddet olayının bitmesine rağmen, Yusuf Özcan'ın kadının arkasından hakaretler savurmaya devam etmesi de kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekerken, olayın ardından kamuoyunda Özcan'ın görevinden istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıfikrettunc2929:

Tipik CHP zihniyetinin dışa vurmüş hali!!!Belkide alkolluydü o anda??

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Kendini Erkek sanan Israf

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kadına şiddete hayır

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Haber YorumlarıBfb Kpss:

kadını laik olması için ikna ediyor

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Haber YorumlarıHülagü:

Arpa bol gelince

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Haber YorumlarıMurat Kara:

onların işi o

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