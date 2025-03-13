Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay, ofiste bulunan bir başka kadının müdahalesiyle sona ererken, Özcan'ın kadının arkasından hakaret etmeye devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ofis içinde yaşanan olayda, Özcan'ın kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve olayın, orada bulunan başka bir kadının müdahalesiyle son bulduğu görüldü.
ÖFKESİ GEÇMEDİ, HAKARETLER SAVURDU
Ancak şiddet olayının bitmesine rağmen, Yusuf Özcan'ın kadının arkasından hakaretler savurmaya devam etmesi de kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekerken, olayın ardından kamuoyunda Özcan'ın görevinden istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.