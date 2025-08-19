Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri

Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
TBMM önünde aracını yakan M.E.F. gözaltına alındı. Hurdacılık yapan şahsın, ÖTV indirimi çıkmadığı için aracı ateşe verdiği, 16 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 2018'de de benzer bir eylem yaptığı ortaya çıktı.

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir kişi, aracını ateşe vererek yaktı. Olayda araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, kimliği M.E.F. (57) olarak belirlenen şahıs gözaltına alındı.

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADIĞI İÇİN YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, M.E.F.'in Mersin'de ikamet ettiği ve hurdacılık yaptığı belirlendi. Üzerine kayıtlı 12 hurda aracın bulunduğu ifade edilen şahsın, "Hurda Araç Teşviki" kapsamında ÖTV indirimi beklediği, ancak indirim çıkmadığı gerekçesiyle aracını yaktığı tespit edildi.

16 SUÇ KAYDI VE DAHA ÖNCEKİ EYLEMİ

Yapılan incelemede şüphelinin; hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi 16 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunan şahsın psikiyatri tedavisi gördüğü, ayrıca 2018 yılında Mersin Adliyesi önünde de aracını yakarak eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılırken, şahsın gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;

"Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.

Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

