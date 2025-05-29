Meclis'e sunulan infaz paketinde 'suça sürüklenen çocuk' maddesi dikkat çekti

Ak Parti"Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis'e sundu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) Kadıköy'deki bit pazarında 2 çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından "Suça sürüklenen çocuk" tartışması başlamıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in detaylarını aktardığı kanun teklifinde çocuk hükümlülerle ilgili maddeler dikkat çekti.

CEZAEVİNDEN EĞİTİM EVİNE

Abdullah Güler çocuk hükümlülerle ilgili, "Çocuk hükümlülerin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarına başlanmasına, iyi halli çocukların olumlu raporuyla eğitim evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz. Büyükşehirlerde farklı öldürme olayına karışan çocukların daha korunaklı, bir daha suç işlememe konusunda eğitim evleri içinde farklı eğitim modelleriyle bu konuyu genişletmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİNDE İLGİLİ MADDELER ŞÖYLE:

MADDE 16:

5275 sayılı Ceza İnfaz Kanununun 11. maddesinde yapılan değişiklikle, çocuk hükümlülerin cezalarının önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infazına başlanması, ardından çocuk eğitim evlerine gönderilmeleri öngörülerek infaz sürecinde çocuklara uygun bir geçiş süreci sağlanmaktadır.

MADDE 17:

5275 sayılı Kanunun 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle, çocuk hükümlülerin cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve iyi hâl değerlendirmesi sonucuna göre çocuk eğitim evine geçişleri sağlanmaktadır.

Kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl veya daha az ceza alan çocuklar doğrudan eğitim evlerinde kalabilecektir. Uygun şartları taşıyan bazı çocuk tutuklular da eğitim evlerinde barındırılabilecek, ancak güvenlik riski taşıyanlar hariç tutulacaktır.