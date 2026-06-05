Şişli'de taksi şoförüne yolcu saldırısı: Ağır yaralanan taksici kalp krizi geçirdi

Şişli Mecidiyeköy'de seyir halindeki takside, iddiaya göre yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, şoför Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu. Aldığı darbe sonrası başını kaldırıma çarpan Çiçek, olay yerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Çiçek'in yönetimindeki 34 TAC 85 plakalı takside, yolcu ile sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine taksideki yolcu, Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu. Darbe sonrası başını kaldırıma çarpan Çiçek, olay yerinde kalp krizi geçirdi. Saldırgan yolcu, bölgedeki diğer taksi şoförleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kalp krizi geçiren Çiçek'e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ağır yaralanan Çiçek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

"Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracında azrailini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Bizler de buradayız hayırlı haberlerini bekliyoruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı