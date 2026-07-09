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İETT otobüsü yayaya çarptı: Otobüsle araç arasında sıkıştı

İETT otobüsü yayaya çarptı: Otobüsle araç arasında sıkıştı
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İstanbul Mecidiyeköy'de seyir halindeki İETT otobüsü, yol kenarında otomobilin yanında duran bir yayaya çarptı. Yaya, otobüs ile otomobil arasında sıkışarak hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Mecidiyeköy'de seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Yayanın otobüs ile otomobilin arasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Şişli Karkuyusu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. İki araç arasında sürüklenen talihsiz adam hafif şekilde yaralandı. Adama çevredekiler müdahale ederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, adamın seyir halindeki otobüsle park halinde bulunan otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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