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Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu

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Bir vatandaş, aracına mazot aldıktan sonra aracı tekleyince usta çağırdı. Ustanın kontrolleri sonrası vatandaşın deposundan mazot yerine su çıktı. Bu gerçeği öğrenen vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Akaryakıt istasyonuna mazot almaya giden vatandaş, seyir halindeyken bir süre sonra aracının teklemesi ile usta çağırmak zorunda kaldı. Aracın bozulduğu noktaya gelen usta, yaptığı incelemede depoya mazot yerine su konulduğunu tespit etti. Aracının bu yüzden bozulduğunu öğrenen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

"KİME GÜVENECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK"

Kısa sürede gündem olan videonun altına "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok", "Manavdan mı aldın mazotu?", "Artık kime güveneceğimizi şaşırdık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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