16 yaşındaki kızın silahla ölümüne ilişkin baba da gözaltında

16 yaşındaki Z.S. evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ağabeyi H.S. gözaltına alınmış, ardından babası A.S. de gözaltına alınmıştır. Cenaze ise aile kabristanında defnedilmiştir.

Mazıdağı ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ağabeyinin ardından babası da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.S.'nin ağabeyi H.S. gözaltına alındı. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, bugün de baba A.S. gözaltına alındı. Öte yandan, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Z.S.'nin cenazesi Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

