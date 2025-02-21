Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Maydanoz Döner'in şubelerine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin FETÖ'ye finansman sağladığı iddia ediliyor. Soruşturma devam ediyor.
Maydanoz Döner'in şubelerine yönelik yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde Yozgat'ta 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Maydonoz Döner üzerinde FETÖ'ye finansman sağladığı iddiası ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.'nın sorgusu sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa