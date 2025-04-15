Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Eden Şüpheli Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. isimli şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Maattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu. Polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı. Şüpheli D.A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.