Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Tehdit Gönderen Şüpheli Tutuklandı
Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları atan K.Y. isimli şüpheli, Gümüşhane'de yakalanarak tutuklandı.
Gümüşhane'de yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan ve Gümüşhane'de yakalanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane'de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul'a getirilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli K.Y., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.