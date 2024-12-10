MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Eda ve Beyza arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. İki yarışmacının karşılıklı söylemleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de elemelerin yanı sıra yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler de çok konuşuluyor.
EDA VE BEYZA ARASINDA GERGİNLİK
Programda Somer Şef, Beyza'nın Eda'ya sarılmamasını gündeme taşıdı. Beyza, Eda'nın kendisine sarılmadığını ve Şirin'i kırmızı takıma kaptan seçtikten sonra Eda'nın kendisiyle konuşmayı kestiğini söyledi. Eda da "Benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyorum." yanıtını verdi.
İkilinin arasındaki bu gerginlik ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Eda'yı haklı bulurken, bazıları da Beyza'yı savundu.