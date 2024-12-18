MasterChef'e Beyza'nın "yalnızlığı" damga vurdu

Masterchef Türkiye'de finale yaklaştıkça heyecan katlanarak artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada ilk ceket giyen yarışmacı belli oldu. Yarışmanın popüler isimlerinden Beyza, diğer yarışmacılardan daha iyi tabak çıkararak ilk 6'ya girdi. Böylece MasterChef 2024'ün ilk ceket alan yarışmacısı Beyza oldu.

YALNIZ BIRAKILMASI TEPKİ ÇEKTİ

İlk ceketi giyen isim olan Beyza'yı kuliste arkadaşlarının tebrik etmemesi gündem oldu. O anlara sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle kadın yarışmacıların Beyza'nın yanına gitmemesi dikkat çekti. Beyza'nın yalnız bırakılmasıyla ilgili "Şampiyon olacak kişi rakibini tebrik etmeyi öğrenmeli", "Beyza kazandığına bile sevinemedi", "Hepsi kıskanmış" yorumları yapıldı.