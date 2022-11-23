Dolaplar devrildi, feryat ederek dışarıya kaçtılar! Deprem anı kamerada

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü. Bir diğer görüntüde ise iş yerindeki çalışanların "Deprem oluyor" diyerek kaçışma anları yer alıyor.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle 35 vatandaşımız yaralandı.

MASA SANDALYE NE VARSA SALLANDI

Sarsıntı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

"DEPREM OLUYOR" DİYE KAÇIŞTILAR

5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir sesin geldiği duyulurken, avizenin de sallandığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise bir iş yerinde bulunan kişinin "Deprem oluyor" diye bağırdığı, sesi duyan başka birinin de koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer alıyor.