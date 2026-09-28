MASAK EMİS soruşturmasında eski MASAK daire başkan yardımcısı dahil 3 şüpheli tutuklandı

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MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eda Aydoğan, Güner Eke ve eski MASAK Daire Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları belirlenen 16 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

3 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp ve Zehra Yılmaz, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan Eda Aydoğan, Güner Eke ve eski MASAK Daire Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp tutuklanırken, Zehra Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı