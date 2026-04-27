Masaj salonuna fuhuş operasyonu

Samsun'da bir masaj salonuna yönelik düzenlenen operasyonda, fuhuş yapıldığı tespit edilerek 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, iş yerinde masöz olarak çalışan bazı şahısların para karşılığında fuhuş yaptığı belirlendi.

Tespitler doğrultusunda D.B. (34) ve İ.E. (28) başta olmak üzere S.A. (28), E.S. (23), H.S. (21) ve M.K. (24) isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İş yeri ortaklarından olduğu belirlenen D.B. (34) ise "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme" suçları kapsamında gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

