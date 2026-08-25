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Masaj Salonu Kılıfıyla Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

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İstanbul’da masaj salonu adı altında fuhuş faaliyetlerine aracılık ettiği, yer temin ettiği ve bu faaliyetlerden maddi menfaat sağladığı belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da masaj salonu adı altında fuhuş faaliyetlerine aracılık ettiği, yer temin ettiği ve bu faaliyetlerden maddi menfaat sağladığı belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme" suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli internet siteleri üzerinden oluşturdukları profiller aracılığıyla masaj salonu adı altında fuhuş faaliyetlerine aracılık ettikleri, yer temin ettikleri ve bu faaliyetlerden maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 25 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuya ilişkin tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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