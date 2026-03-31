Marmaris'teki rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, bir belediye çalışanının rüşvet alırken yakalanmasıyla başladı.

Marmaris Belediyesi'ndeki imar işlerinde rüşvet iddiaları üzerine soruşturmanın belediye çalışanı T.D.'nin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başladığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda belediye binasında ilgili kişilerin odalarında, eş zamanlı olarak da şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P. yer aldı.

Dört günlük gözaltı sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan M.G., H.P. ve N.C. serbest bırakıldı. T.K., F.T., M.K., C.C. ve M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. ile muhasebeci F.K. tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gece yarısı başlayan ve sabah saatlerine kadar süren mahkeme sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
