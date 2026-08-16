Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde dün saat 17.45 sıralarında başlayan orman yangınının ardından ekiplerin havadan, denizden ve karadan müdahalesi sürdü. Sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin ulaşımında güçlük yaşanırken, yolun sona erdiği noktalarda Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma gemileri devreye girdi. Arazözler çıkarma gemileriyle deniz yolundan yangın bölgesine ulaştırılarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, yangınla mücadele sürecinde kurumlar arasındaki koordinasyona dikkat çekilerek, destek veren kurumlara, gönüllülere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı