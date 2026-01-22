Haberler

Fırtına elektrik tellerini kopardı, çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına, kopan elektrik telleri sebebiyle yol kenarındaki otların tutuşmasına yol açtı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle kopan elektrik telleri, yol kenarındaki otları tutuşturdu. Çıkan yangın büyümeden söndürülürken, bazı mahalleler elektriksiz kaldı.

Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre Hisarönü Mahallesi yolu üzerinde fırtına sebebiyle elektrik telleri koptu. Yola düşen elektrik yüklü teller, otları tutuşturdu. Kısa sürede geniş alana yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve ADM elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler ve mahalle halkı alevlere müdahale ederken, bazı mahallelerde de elektrik kesintileri meydana geldi. Etkili olan fırtına sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca etkili olan fırtına sebebiyle Turunç Mahallesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen ağaç kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Yetkililer, etkili olan fırtına sebebiyle vatandaşların benzer durumlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. - MUĞLA

