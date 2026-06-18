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Marmaris'teki yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Marmaris'teki yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Karacasöğüt Mahallesi yakınlarında Tuzla Mevkii Löngöz Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Kara ekiplerinin çalışmalarına hava araçları da destek verirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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