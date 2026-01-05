Haberler

Marmaris'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Marmaris'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda, 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 7 kilo 68 gram esrar ve 41 bin 400 TL nakit para dikkat çekti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Marmaris Narkotik ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda; 7 kilo 68 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli ise gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile bir kez daha şok oldu

Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile şok oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: İlle de onu alalım başkanım
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile bir kez daha şok oldu

Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile şok oldu
Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Machado'ya pahalıya patladı

Trump o isme liderliği neden vermedi: Sorunun cevabı ilginç
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap

Musaba 11'de oynayacak mı? Canlı yayında cevapladı