Marmaris'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Marmaris Narkotik ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda; 7 kilo 68 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli ise gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA