Marmaris'te Tütün Kullanımına Karşı Farkındalık Denetimi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağlık ve emniyet ekipleri, araç içi tütün kullanımını azaltmak için farkındalık denetimi gerçekleştirdi. Etkinlikte, sürücülere tütün ürünlerinin zararları anlatıldı ve broşürler dağıtıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, araç içi tütün kullanımına karşı farkındalık denetimi gerçekleştirdi.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ticari ve özel araç sürücüleri ile yolculara tütün ürünlerinin zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı. Ekipler, 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun çerçevesinde, araç içinde sigara içmenin hem sağlık hem de trafik güvenliği açısından oluşturduğu riskleri sürücülere ve araç içindeki yolculara aktardı. Yetkililer, denetimlerin amacının halkı tütünün zararları konusunda bilinçlendirmek ve yasalara uyumu teşvik etmek olduğunu vurgulayarak her ay düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

