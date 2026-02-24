Haberler

Marmaris'te otomobil yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir aracın yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 24 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15 sıralarında Hatipirimi Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. idaresindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Araç sürücüsü B.O., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
