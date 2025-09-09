Marmaris'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanında önceki gün çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan bir barda saat 07.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Acet (23), A.C.N. (24), B.S. (27) ve Z.Ç. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Acet ve A.C.N. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Acet doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acet'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yaşanan olayın ardından olayın şüphelilerinden B.S. ile firari durumda olan barın işletmecisi Z.Ç. ile bağlantısı olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alınırken, Z.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA