Marmaris'te Silahlı Çatışmada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Marmaris'te Silahlı Çatışmada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 27 yaşındaki Çağlar Koç hayatını kaybetti. Olay sonrası iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmiş, çatışmaya giren şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Şüphelilerden 2'si yapılan operasyonla yakalandı.

Olay, 04.40 sıralarında Marmaris Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, taraflardan biri olan Çağlar Koç (27) isimli şahıs ateşli silahla ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Marmaris ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çatışma anını ve çatışmaya katılanları tespit etti, kaçan 2 şüpheli E.S ve O. G düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Marmaris adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, şüphelilerden bir kişinin daha arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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