Marmaris'te Şiddetli Fırtına Tekneyi Karaya Sürükledi

Marmaris'te Şiddetli Fırtına Tekneyi Karaya Sürükledi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, fırtınaya dönüşerek bir teknenin karaya sürüklenmesine neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Aktaş mevkiinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Aktaş mevkii sahilinde sbah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüştü. Fırtınaya kapılan bir tekne ise sahile sürüklenerek karaya oturdu. Teknenin sahibi, hava şartları normale döndüğünde tekneyi bulunduğu yerden alacağını belirtti.

Olayın yaşandığı işletmenin sahibi İbrahim Karaman ise, "Arkadaşımızın teknesi fırtına sırasında tonoz ipinden kurtulmuş ve karaya sürüklenmiş. Biz de teknenin güvenliğini sağladık. İçinde kimse yoktu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İşletmeler olarak biz de önlemlerimizi aldık. Sabah saatlerinden bu yana rüzgar çok şiddetli esiyor. Allah beterinden saklasın" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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