Sele kapılan şahıs için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş. sele kapıldı. Ekipler, kaybolan Z.Ş.'yi bulmak için yoğun arama kurtarma çalışmalarına başladı. yetkililer, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereden aracıyla geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan Z.Ş.'nin bulunması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Olay, Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sonrasında derede su seviyesi yükseldi. O esnada Z.Ş. aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs 'Geçmeyelim' dedi. Daha sonra yolcu, Z.Ş.'nin sözünü dinlememesi ve geçmekte ısrar etmesi sebebiyle araçtan indi. Dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş. ise bir anda sele kapıldı. Z.Ş. aracıyla sürüklenirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda araç kısa sürede bulundu. İçerisi suyla dolan araçta Z.Ş.'ye ulaşılamazken, şoförün bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hızla bölgeye gelen Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay ile ilgili yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.

Aracın bulunduğu dere ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, Kaymakam Kaya'nın koordinesindeki ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Öte yandan yetkililer, sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen sağanak yağış dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
