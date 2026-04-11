Marmaris'te 'sahte bungalov' şebekesi çökertildi: 8 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tatil planı yapan vatandaşları hedef alan "sahte bungalov" dolandırıcılarına yönelik emniyet güçleri geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstihbarat, Siber Suçlar ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Bilişim sistemlerini ve banka araçlarını kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şahısların izini süren ekipler, Kocaeli, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 8 şahıs gözaltına alınarak Marmaris'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında vatandaşları sahte ilanlara ve düşük fiyat tuzaklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama! Yine tehdit etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel