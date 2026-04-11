Marmaris'te 'sahte bungalov' şebekesi çökertildi: 8 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tatil planı yapan vatandaşları hedef alan "sahte bungalov" dolandırıcılarına yönelik emniyet güçleri geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstihbarat, Siber Suçlar ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Bilişim sistemlerini ve banka araçlarını kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şahısların izini süren ekipler, Kocaeli, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 8 şahıs gözaltına alınarak Marmaris'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında vatandaşları sahte ilanlara ve düşük fiyat tuzaklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı