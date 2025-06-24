Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Adaağzı mevkiindeki otluk ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Yangın Söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevlere hızlı müdahalede bulunarak söndürdü. Yangını gören vatandaşlar da ellerinde yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA