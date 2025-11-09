Haberler

Marmaris'te Motosikletten Tabanca Çıktı

Marmaris'te Motosikletten Tabanca Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis, durdurduğu motosikletin sele kısmında bir tabanca ve 6 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince sürücüsünün durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletin sele kısmında tabanca ele geçirildi.

Olay, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında Tepe Mahallesi 36 Sokak ile 19 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından suç ve suç unsurlarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında ekipler sürücüsünün durumundan şüphelenilen 48 ALG 059 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü D.S. (23) isimli şahsın kullandığı motosikletin selesinde bir adet tabanca ve şarjör kısmında da 6 adet 9 milimetre fişek olduğu belirlendi. Şüpheli D.S. ve ele geçirilen tabanca, gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

