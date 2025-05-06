Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

Marmaris'te Motosiklet Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris'te Motosiklet Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Görkem Soydemir, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, Camiavlu Mahallesi'nde meydana geldi ve çocuğun cenazesi sevenleriyle birlikte defnedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Görkem Soydemir gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Camiavlu Mahallesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 18.45 sıralarında yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.K. (26) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, sürücü de motosikletten düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Görkem Soydemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, motosiklet sürücüsü A.C.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Soydemir'in cenazesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakip Siteler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazın sonrası Sodeymir Armutalan Mezarlığı'nda sevenleri, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.