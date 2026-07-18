Marmaris'teki kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Asparan mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında M.A. (52) idaresindeki 34 SU 0462 plakalı otomobil ile Y.G. (23) yönetimindeki 35 GA 1405 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Efe Mert Akpınar (16), S.A. (46) ve sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan S.A. ile M.A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Y.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı