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Marmaris'te Koca Eşini Şişe ile Vurup Bıçaklayarak Öldürdü

Marmaris'te Koca Eşini Şişe ile Vurup Bıçaklayarak Öldürdü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Tuncay Yorulmaz, eşine şişe ile vurduktan sonra bıçaklayarak cinayet işledi. Olay sonrası teslim oldu. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı eşini yatak odasında kafasına şişe ile vurup sırtından bıçaklayarak öldüren koca, emniyete gidip teslim oldu. Çiftin geçen yıl Eylül ayında ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.

Olay, Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi üzerindeki bir apartmandaki evde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay ve Yasemin Yorulmaz çifti geçen yıl Eylül ayı içerisinde Marmaris'te ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirmişlerdi. Çiftin mutlu günleri ise çok fazla sürmedi. Evliliklerinin ardından bir süre sonra fikir ayrılığı yaşayan çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, bu sabah Tuncay Yorulmaz (44) eşi Yasemin Yorulmaz (50) ile evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Yorulmaz'ın yatak odasında eline aldığı şişe ile önce eşinin başına vurduğu, ardından sırtından bıçakladığı öğrenildi. Sabah saatlerinde kavga seslerine uyanan Yorulmaz çiftinin komşuları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karısını öldüren Tuncay Yorulmaz'ın ise cinayetin ardından emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Tartışma sırasında Tuncay Yorulmaz'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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