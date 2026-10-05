Marmaris'te kıyafet hırsızlığı şüphelisi turist, zararı ödeyince serbest bırakıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çarşı içindeki bir butik terziden kıyafet hırsızlığına karışan turist, "alkollüydüm hatırlamıyorum" derken, aldığı kıyafetlerin parasını ödeyince serbest bırakıldı.

Marmaris çarşı merkezinde bir iş yerinin önündeki stanttan 1 mont ve 1 pantolonun çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. 04 Ekim 2026 tarihinde çarşı içinde bulunan bir terzi butikte meydana gelen olayla ilgili Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, hırsızlık olayının şüphelisinin İngiliz vatandaşı olduğu tespit edildi. Şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Üzerinde butikten aldığı kıyafetler ile karakola getirilen, ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve hırsızlık kastının bulunmadığını, yaşananların bir yanlışlık olduğunu belirten şüpheli, iş yerinin zararını karşılayınca esnaf şikayetinden vazgeçti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı